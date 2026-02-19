ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ、１７日）で、メダル候補と期待されながら１３位と衝撃の低迷を喫したアンバー・グレン（米国）を巡って、地元米メディアが過去の恋愛遍歴を特集した。メダル候補と期待されたグレンは冒頭のトリプルアクセルこそ成功したが、後半に入ると予定していた３回転ループが２回転となるなどミスを連発。衝撃の低得点となり、ショックのあまり演技後は報道陣