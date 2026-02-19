テンピュール・シーリー・ジャパンは4月、「テンピュール スマートクール」の新製品を全国のテンピュールショールーム、モール店舗、テンピュール取扱店、公式ネットストアなどで発売する。テンピュール スマートクール○質の高い睡眠のカギは「深部体温を下げる」こと「暑さ」が招く日本の深刻な睡眠負債の課題に対し、余分な熱を逃がし、深部体温のコントロールをサポートするマットレスに、新製品が登場する。人は眠りにつくと