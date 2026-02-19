【モデルプレス＝2026/02/19】「機動戦士ガンダムAGE」キオ・アスノ役などで知られる声優の山本和臣が18日、自身のX（旧Twitter）を更新。初めて手編みで作ったセーターを公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳「ガンダム」声優「売れる」“1ヶ月で完成”初めての手編みセーター◆山本和臣、1ヶ月かけて手編みセーターを完成山本は「初めての手編みのセーター。1ヶ月ちょいかかって手作り感満載だけど形にこだわって頑張った分気