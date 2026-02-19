過去最多のメジャーリーガー8選手が出場するなど、2026年3月開催の今回のWBCで大会連覇を狙う侍ジャパンは「歴代最強」と評する声が多い。「センターは短期間の練習で守れるポジションではありません」だが、不安要素がないわけではない。気掛かりな点の1つが、外野陣で本職がセンターの選手が周東佑京（ソフトバンク）のみであることだ。鈴木誠也（カブス）、近藤健介（ソフトバンク）、森下翔太（阪神）、吉田正尚（レッドソック