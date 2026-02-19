春の使者「黄砂飛来か？」 気象庁の黄砂解析予測図で、黄砂が日本に飛来する予想が掲載されました。 《全国各都市の週間予報》を画像で掲載しています。 黄砂は春に多い 黄砂は春に観測されることが多く、空が黄色に霞んで見えることがあります。 国内１１地点（札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・鹿児島・那覇）の１９９１年～２０２０年の黄砂現象が観測された日数を月別に集計した平年値では