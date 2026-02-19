2種類のたんぱく質について知ろう！ 効率のよい動物性と低脂質な植物性 食品から摂れるたんぱく質は、肉や魚、卵や乳製品に含まれる「動物性たんぱく質」と、豆や大豆製品、穀物などに含まれる「植物性たんぱく質」に大別されます。同じたんぱく質といっても動物性と植物性とではそれぞれ特徴や性質が異なるため、体への働き方にも違いが生じます。 動物性たんぱく質の最大の特徴は、体に必要なアミノ酸を豊富に、かつバランス