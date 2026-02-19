阪急杯の攻略POINT 【枠順】フルゲート時の７・８枠が激アツ！ ７・８枠が［5・2・4・42］とまずまずの成績だが、実はフルゲート18頭立ての時に威力を発揮する。 18頭立ての年は６回あったが、［5・2・1・28］。 さらに単勝オッズ50倍未満に絞れば［5・2・1・11］と確率は大幅アップ。 逆に17頭立て以下の４回は［0・0・3・14］と３着が最高。 阪急杯過去10年のデータ 【出典】『中