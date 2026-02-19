「大晦日にあんなに泣いたのは、“一杯のかけそば”以来ですよ！」2002年1月、深夜のバラエティ番組における浅草キッド（水道橋博士+玉袋筋太郎）の発言である。プロレス＆格闘技好きの2人が語ったのは、前年大晦日におこなわれた格闘技興行「INOKI BOM-BA-YE 2001」のメイン、安田忠夫vsジェロム・レ・バンナ（K−1）。安田が劇的勝利を収め、愛娘にマイクで「お父さん、勝ったぞー！」と絶叫し、さらには肩車での2ショットに至