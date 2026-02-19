物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は1月31日に亡くなった長谷川和彦監督を取り上げる。＊＊＊電話帳ほどの厚さの脚本が……沢田研二演じる中学校の理科教師が、一人で原爆を完成させ日本政府を脅迫。菅原文太が扮する刑事との息詰まる対決が展開される……。1979年に公開された長谷川和彦監督の「太陽を盗んだ男」は70年代を代表する邦画と今も名高