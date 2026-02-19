シルクNZ中銀総裁補経済回復のペースが速まれば対応する シルクNZ中銀総裁補は、NZ中銀はインフレ圧力を引き起こすことなく、力強い経済回復を期待していると述べた。 NZ経済の一部は回復しているものの、消費はまだ力強い回復には至っていない。企業が価格を引き上げ始めインフレを煽るリスクもある。NZ経済回復のペースが速まれば、我々は対応する。