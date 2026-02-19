１５日、海南省海口市の果物市場でトロピカルフルーツを購入する客。（海口＝新華社記者／陳子薇）【新華社海口2月19日】中国海南省は春節（旧正月）連休（2月15〜23日）期間中、訪問客数がピークを迎え、消費熱も一段と高まっている。11日に開業した居住者向け日用品免税店は、政策の対象範囲がさらに拡大し、連休中に人気が上昇し続けている。１６日、海南省海口市の居住者向け日用品免税店で買い物をする客。（海口＝新華社