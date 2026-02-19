テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１９日、ミラノ・コルティナ五輪を報じた。スノーボード女子スロープスタイルで初出場の１９歳・深田茉莉（ヤマゼン）が金メダルを獲得。また男子では中国の蘇翊鳴が金メダルに輝いたことを伝えた。スタジオには解説としてスノーボーダーの田中幸が出演。深田と蘇翊鳴はともに日本人の佐藤康弘コーチに師事していると紹介。佐藤コーチと深田、蘇翊鳴の３人