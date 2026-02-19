【ワシントン＝池田慶太】米ニュースサイト・アクシオスは１８日、情報筋の話として、トランプ米大統領がイランに対して大規模な攻撃に踏み切る可能性があると報じた。イランの核開発計画を巡る米国とイランの高官協議に関し、米政権内で合意成立に悲観的な見方が出ているとみられる。アクシオスによると、米国が合意困難と結論づけた場合、昨年６月にイランの核施設を空爆した時よりも大規模で、数週間に及ぶ戦争に踏み切る可