「侍ジャパン強化合宿」（１９日、宮崎）午前中にシートノックが行われ、今合宿で初めて森下翔太外野手がセンター、佐藤輝明内野手がライトのポジションに就いた。前日に特打の打球捕で周東と話し込んでいた森下。中堅守備についてコミュニケーションを図っていたとみられる。森下は昨年１１月の宮崎合宿からセンターのポジションで練習を積んでおり、阪神の宜野座キャンプでも中堅守備を確認していた。佐藤輝も宜野座キャ