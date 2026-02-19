クオールホールディングスが朝安後切り返し、４日ぶりに反発している。きょう午前１０時４分ごろ、シンガポールに拠点を多く資産運用会社のウィル・フィールド・キャピタルと共同保有者による株式保有比率が１４．３５％から１５．４２％に上昇したことが明らかとなり、思惑視した買いが入っている。関東財務局に提出された変更報告書によると、報告義務発生日は２月１２日。保有目的は「純投資」として