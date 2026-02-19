神戸電鉄はしっかり。日本経済新聞電子版は１８日、「神戸市は神戸電鉄に出資する方針を固めた」と報じた。記事によると、神戸電鉄の筆頭株主である阪急阪神ホールディングスから一部株式を取得するといい、出資比率は１％程度になる見通しという。これについては既に他のメディアでも伝えられており、市は神戸電鉄の株式を２億８０００万円分購入する方針にあるという。経営への影響力を強めることで市のまちづくり施策と