ケーズホールディングスがしっかり。１８日の取引終了後に、自社株７００万株（消却前発行済み株数の４．００％）を３月３１日付で消却すると発表したことが好材料視されている。消却後の発行済み株数は１億６８００万株となる。 出所：MINKABU PRESS