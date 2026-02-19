今年1月、高松市内の駅構内で包丁を持っていたとして男が逮捕されました。 銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、高松市太田下町の軽作業員の男（32）です。 警察によりますと、男は今年1月31日午後3時半ごろ、高松市内の駅構内で業務や正当な理由がないのに包丁1本を携帯した疑いがもたれています。 男は容疑を認めているということです。