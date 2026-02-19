ＰｏｓｔＰｒｉｍｅがストップ高の３３１円に買われている。１８日の取引終了後に、取締役会の刷新を発表したことが好材料視されているようだ。今年１月１４日に締結したサイブリッジ（東京都品川区）との資本・業務提携契約を踏まえた経営体制の充実強化を図るため、サイブリッジから推薦を受けた取締役を選任する。これにより、同社の取締役会は５人の取締役から構成され、うち３人がサイブリッジから推薦を受けた人物となる予