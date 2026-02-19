女性作家が手がけた華やかな色合いの九谷焼の作品展が、岡山市北区の百貨店で開かれています。 【写真を見る】華やかな色合いの九谷焼の作品展「四代紱田八十吉展」【岡山高島屋】 筆で一色ずつ重ね緻密に作られたグラデーションが目をひきます。九谷焼作家・四代紱田八十吉さんの作品です。会場には、丸みを帯びたフォルムと美しい色彩が特徴の花器や香炉など約100点が並びます。中には、父である三代紱