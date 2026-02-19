現地２月18日、プレミアリーグ第31節で首位アーセナルは、最下位ウォルバーハンプトンと敵地で対戦した。５分にブカヨ・サカが先制点を挙げ、56分にはピエロ・インカピエが追加点を奪う。盤石な試合運びを見せていたかと思われたが、61分に失点すると、90＋４分にはリッカルド・カラフィオーリのオウンゴールで同点弾を献上。２−２の引き分けに終わった。前節のブレントフォード戦は１−１で、アーセナルはこれで２戦連続の