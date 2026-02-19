アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が痛恨のドローを振り返った。18日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。プレミアリーグ第31節が現地時間18日に前倒し開催され、アーセナルは敵地でウルヴァーハンプトン（ウルブス）と対戦した。開始早々の5分にブカヨ・サカの公式戦16試合ぶりとなるゴールで先制し、56分にはピエロ・インカピエが加入後初得点をマーク。しかし、61分に1点を返されると、90＋