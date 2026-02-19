19日11時現在の日経平均株価は前日比424.86円（0.74％）高の5万7568.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は890、値下がりは642、変わらずは59。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を168.46円押し上げている。次いでアドテスト が92.25円、フジクラ が25.24円、住友電 が20.89円、ディスコ が19.39円と続く。 マイナス寄与度は28.08円の押し下げでＴＤＫ がトップ。以下、ＫＤＤＩ が14.04円、