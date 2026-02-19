去年3月の熊本市電（路面電車）の追突事故をめぐり、国の運輸安全委員会は「1年以内に調査を終えるのは困難」として、来年度以降も調査を継続すると発表しました。 ＜画像を見る＞2025年3月25日事故当時の様子 去年3月25日、熊本城・市役所前電停で熊本市電の車両が停車中の車両に追突し、乗員乗客15人が重軽傷を負いました。 事故原因を調査している国の運輸安全委員会によりますと、追突した車両の運転士は「ブレーキ