【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第１３日の１８日、スノーボード女子スロープスタイル決勝が行われ、深田茉莉（１９）（ヤマゼン）が優勝し、冬季大会で日本女子史上最年少の金メダリストとなった。日本勢の金は今大会５個目で、冬季史上最多の１９９８年長野大会に並んだ。ビッグエアとの２冠を狙った村瀬心椛（ここも）（２１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は銅だった。今大会の日本勢のメダル