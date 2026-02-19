【あつまれ どうぶつの森：更新データ「Ver. 3.0.1」】 2月19日 配信開始 任天堂は2月19日、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シミュレーション「あつまれ どうぶつの森」において、更新データ「Ver. 3.0.1」の配信を開始した。 今回の更新データでは、島のホテルから屋外に出た際にゲームの動作が通常より遅くなる不具合のほか、タヌキ商店でまめきちとつ