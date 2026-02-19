ラグザス株式会社は19日、「RAXUSこどもたちの夢応援プロジェクト」の一環として、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」において実施される始球式の機会を、宮崎県内で野球に真剣に取り組む小学生2名（投手・捕手）に提供すると発表した。この取り組みは、子どもたちが夢に向かって努力するための大きな原体験を積んでもらうことを目指して実施するもの。特別な舞台に立つ経験を通じて、夢がより具体的になり、子どもたち