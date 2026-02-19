ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、深田茉莉（ヤマゼン）が87.83点で金メダル、村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が85.80点で銅メダルを獲得した。日本勢がダブル表彰台となったなか、セレモニー直前に生まれた心温まる光景が話題となっている。日本スノーボード界の躍進が止まらない。ともに3回目に完成度の高いランを見せてスコアを伸ばし、五輪初出場の19歳深