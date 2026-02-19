箱根は当日変更…「悔しいでは表せない悔しさ」宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ2026（6区間、82.0km）が2月8日、沖縄県の宮古島市陸上競技場を発着点に行われた。年始の箱根駅伝に出走した12大学が単独出場し、箱根3連覇を果たした青山学院大が初優勝を達成。合宿を兼ねた交流色の強い大会ではあるが、年々、競争環境は激しさを増している。そんな中、3位に入った国学院大に、タスキを掛ける背中から強い覚悟が漂う選手がいた。ア