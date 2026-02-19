遠藤は2月11日のリーグ戦で負傷交代日本代表のキャプテンを務めるMF遠藤航は、所属するイングランド・プレミアリーグのリバプールで出場時に負傷して離脱中だが、現地メディアでは4月の復帰が見込まれている。遠藤は2月11日のサンダーランド戦で、今季リーグ戦初スタメンのピッチに立った。右サイドバックとして出場中の後半17分。左からのクロスをクリアしようと出した左足が芝に引っかかり、左足首を大きく捻った。一度は立