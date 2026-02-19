住宅設備会社（東京都）の男性社員が、育休から復職した直後に内勤職への配置転換を命じられ、外勤手当の支給を停止されたのは違法などとして、同社を相手取り、配置転換先での就労義務がないことの確認や、未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の判決が2月18日、東京地裁であった。矢崎達也裁判官は、復職後に停止された分の外勤手当と慰謝料の支払いを命じた一方、就労義務がないことの確認などについては原告の請求を退けた。●