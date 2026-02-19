2026年3月31日（火）に開業25周年を迎える「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」パーク開業25周年を前に「より選ばれる企業」を目指して、パーク運営の原動力となっているクルー（従業員）への包括的な投資を一層促進し、2026年3月1日付で正社員の給与について平均6.5％の昇給が実施されます。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「3月より正社員の給与を平均6.5%アップ」 画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン