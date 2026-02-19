『マキアージュ』は、3年連続売上No.1のファンデ美容液「エッセンスリキッド ＥＸ」より、「グルタチオン」配合の新タイプ「マキアージュ エッセンスリキッド ＥＸ ブライトグロウ（以下、白玉ファンデ美容液）」を2026年2月21日（土）に発売。それを記念し、新商品の世界観を五感で体験できるカフェ「白玉処 MOCHillAGE」を2026年2月18日(水)〜2月23日(月・祝)の期間、ZeroBase表参道にて限定開催中です。『マキアージュ』と予約