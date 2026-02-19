ベルメゾンに『ムーミン』の人気キャラクター「リトルミイ」をあしらった、春の新生活にぴったりのグッズが続々登場。新作バッグとインテリアグッズが発売されているほか、パジャマやキーケースなどの関連グッズも充実しています☆また、新作グッズの発売にあわせて、オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンも開催中です！ ベルメゾン『ムーミン』シリーズ「リトルミイ」フェア 販売開始：2026年2月18日