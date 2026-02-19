東北新幹線の車両の連結部分が外れたトラブルについて、国の運輸安全委員会は、連結をロックするレバーに不規則に動く現象が起きていたことを明らかにしました。【映像】トラブルが相次いでいた東北新幹線おととし9月と去年3月、東北新幹線の「はやぶさ・こまち」は、走行中に車両の連結部分が外れて停車するトラブルが相次ぎました。国の運輸安全委員会は、去年3月のトラブルを「重大インシデント」と認定し、事故調査を行