レインズインターナショナルが展開する牛角では、春の学生シーズンに合わせ、平日限定で販売している「学生グループ限定食べ放題コース」を対象に、24日から4月22日までの期間、「ソフトドリンク飲み放題」を無料で提供するキャンペーンを実施する。【写真】2500円でデザートまで…「学生グループ限定食べ放題コース」メニュー同コースは、学生に焼肉をもっと気軽に楽しんでもらいたいという想いから誕生した、平日・学生限定