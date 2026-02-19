俳優の香川照之が主演を務める映画『災 劇場版』が、2月20日より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国で公開される。それにあわせ、本作のオリジナル・サウンドトラックが公開日と同日の20日から各種サブスクリプションサービスで配信されることが決定した。さらに、香川と中村アンが対峙する本編映像の一部も解禁され、入場者特典の配布も発表された。【動画】『羊たちの沈黙』を引用した本編映像本作は、WOWO