プロスノーボーダーでスノーボード解説者の田中幸さんが19日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。同競技のミラノ・コルティナ五輪スロープスタイル（SS）を解説した。女子SS決勝では、五輪初出場の深田茉莉（19＝ヤマゼン）が金メダル、ビッグエア（BA）金メダルの村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。また、男子SSでも五輪初出場の長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラ