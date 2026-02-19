足が速い人とそうでない人の走り方は何が違うのだろう。運動会や体育祭でリレー選手に選ばれたい！走りは得意なのになぜかスタートで出遅れる…。短距離走はちょっとした差で勝敗が左右される。実はレースに勝つためにはいくつかのコツがある。スタートで力強く飛び出すための「正しいかまえ方」や「足の運びと腕の振り」、さらに最後まで全力で走り切る「ゴール前の視線」などについて、数多くのアスリートや子供たちを指導してき