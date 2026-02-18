YOUと谷まりあから絶賛の声が相次いだ28歳の"横浜流星似"と話題のイケメン俳優が、年下のモデル美女にキス。大人の余裕を感じさせるアプローチで、好意を寄せる女性の心を揺さぶった。【映像】”ウォニョン体型”23歳モデル、肌見せ部屋着姿2月18日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#2が放送された。『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の