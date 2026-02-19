3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は19日、第2クール3日目を迎えた。シートノックでは佐藤輝明内野手（26）が今合宿で初めて右翼のポジションに入るなど、複数ポジションを確認した。佐藤輝に加え、中堅に森下翔太、左翼に近藤健介がそれぞれ、今合宿初めての守備位置に就いた。侍ジャパンは、内野手7選手、外野手4選手で構成される。選手起用に幅が出る「複数ポジション」