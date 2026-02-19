「『足の速さ＝回転数×歩幅』です。足の回転数は子供の時から大人になるまで、実はほとんど変わりません。中高生の1秒当たりの回転数が3.8〜4.0回なのに対して、男子100メートル走の世界記録保持者であるウサイン・ボルト氏ですら、これまでの最高の数値は4.8回と言われています。つまり、速く走るためのコツは『歩幅』にあると言えます」こう指摘するのは、運動機能評論家としても知られるアスリートゴリラ鍼灸接骨院の高林孝光