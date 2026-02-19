18日(現地時間)、ボデ/グリムトはUEFAチャンピオンズリーグ(CL)決勝トーナメント・プレイオフ1stレグでインテル・ミラノと対戦し、3-1で勝利を収めた。インテルをホームに迎えたボデ/グリムトは、20分に鮮やかな連携から中央を突破し、最後はソンドレ・フェットのゴールで先制点を奪った。その後、30分にインテルのピオ・エスポージトに同点弾を決められたが、後半に入って61分にイェンス・ペッター・ハウゲのゴールで勝ち越すと、