バイエル・レヴァークーゼンに所属するスペイン代表MFアレイクス・ガルシアが、今冬の移籍市場で移籍を検討していたことを明かした。マンチェスター・シティの下部組織にも在籍した過去を持つガルシアは、2021年夏にジローナへ加わると、2023−24シーズンにはクラブの躍進に貢献。24年夏にレヴァークーゼンへ移籍すると、今季もここまで公式戦34試合で4ゴール8アシストのスタッツを残している。そんなガルシアには今冬に中盤強化に