アル・アハリに所属するイングランド代表FWイヴァン・トニーが、サウジアラビアで満足していることを強調しつつも、プレミアリーグに復帰する可能性は否定しなかった。イギリス『Sky Sports』で明かしている。イングランドの複数クラブを渡り歩いたトニーは、2020年夏に加入したブレントフォードでリーグ屈指のストライカーに成長。2023年5月からは賭博規則による処分で8ヶ月の出場停止となったが、在籍4年間で公式戦141試合に出場