浅野にとって勝負の1年になりそうだ(C)産経新聞社本来なら、1軍でスタメン争いのまっただ中にいるはずの選手。G党のほとんどが、じれったい思いでいることでしょう。2022年ドラフト1位で巨人入団。今年で高卒4年目を迎える浅野翔吾です。FAで日本ハムから松本剛が新加入し、ドラフト4位で中央大からは皆川岳飛が加わるなど、巨人の外野手争いは激烈の一途を辿っています。 【関連記事】巨人の開幕スタメンはどうなる1番は？