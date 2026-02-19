春節で国の内外の往来が増えるこの時期に、関西空港では家畜伝染病の侵入を防ぐための注意喚起が行われました。動物検疫所の職員が旅行客に肉製品を持ち込まないよう呼びかけます。去年１０月、台湾で初めてアフリカ豚熱に感染した豚が確認されるなど、アジアで家畜伝染病の発生が続いています。こうした伝染病が侵入すると、国内の畜産業に大きな被害が出ることから、ハムなどの加工品を含む肉製品などの持ち込みは、法律