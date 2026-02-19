交通事故の被害に遭った場合、補償の請求ができる。しかし「交通事故は揉める争点がてんこ盛り」だ。そもそも、交通事故の被害の損害賠償は、弁護士に依頼した時としない時では受け取れる額に大きく差が出るという。弁護士である筆者が、補償請求時に取るべき対応を解説する。※本稿は、山岸久朗『人生のトラブル、相場はいくら？』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。交通事故で負傷した場合に加害者に請求できる3つの費