課長として成果を挙げていたのに、部長に昇進してみると、なぜか仕事がうまく回らなくなってしまった…という人は実は少なくない。多くの企業幹部候補生を指導してきたグロービス経営大学院から見た、新任部長が組織を混乱させたりせず成果を挙げるうえで理解しておきたい「経営の基礎」とは？ 累計180万部超の書籍「グロービスMBA」シリーズに新たに加わった、部長職以上を目指す人のための新刊『グロービスMBA エグゼクティブ・