ビジネス書や文章術のハウツーでよく目にする「結論を最初に書け！」論。しかし、ネタバレが強くなりすぎるため、noteや有料記事など課金を促したいコンテンツでは、かえって逆効果に…。読者に続きを読みたいと思わせるには、冒頭に何を書けばいいのか？出版社社長がその秘訣を教える。※本稿は、ワン・パブリッシング取締役社長の松井謙介『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』（マイナビ出版）の一部を抜粋・編集